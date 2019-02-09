В Азербайджане массово задержали должников
9 февраля 2019 11:44 364
Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, вчера на территории республики 33 преступления раскрыто по "горячим следам", передает Day.Az.
Раскрыто 35 совершенных ранее преступлений. В общей сложности 67 находившихся в розыске лиц задержаны, из них 50 должников.
На дорогах республики произошло 3 ДТП, в которых погибли 2 и пострадали 4 человека.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были установлены 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 3 факта незаконного хранения оружия.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 46 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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