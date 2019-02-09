В Азербайджане массово задержали должников

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, вчера на территории республики 33 преступления раскрыто по "горячим следам", передает Day.Az.

Раскрыто 35 совершенных ранее преступлений. В общей сложности 67 находившихся в розыске лиц задержаны, из них 50 должников.

На дорогах республики произошло 3 ДТП, в которых погибли 2 и пострадали 4 человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были установлены 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 3 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 46 человек.