В Азербайджан не пустили крупную партию сигарет

Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии сигарет.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете, на основе поступившей в оперативный отдел Западно-территориального главного таможенного управления информации, на таможенном пункте "Красный мост" был остановлен автомобиль марки "Mercedes Benz", управляемый гражданином Азербайджана, который въехал на территорию страны из Грузии, передает Day.Az.

Когда гражданину задали вопрос о том, есть ли при нем или в его транспортном средстве какие-либо сокрытые от таможенного контроля вещи, он ответил отрицательно. Однако, во время досмотра, в салоне транспортного средства были обнаружены 3200 штук спрятанных сигарет "King".

По факту ведется расследование.