В Баку будет ветрено

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на десятое февраля.

Как сообщили Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает Day.Az.

Но утром и ночью местами на полуострове ожидается изморось, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов тепла, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 милиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью сосавит 80-90 процентов, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана десятого февраля местами ожидается дождь, в горах - снег. Днем в основном будет без осадков, местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла.