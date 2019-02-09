Азербайджанским работодателям сделали жесткое предупреждение

Согласно данным электронной информационной системы по оповещению о трудовом договоре министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, в настоящее время около 150 тысяч работников в частном секторе получают зарплату в размере меньше 180 манатов, сообщает Trend со ссылкой на митруда, передает Day.Az.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 8 февраля 2019 года, минимальная заработная плата работников как частного, так и государственного сектора, с первого марта не может быть ниже 180 манатов.

Все работодатели в частном секторе с первого марта должны внести соответствующие изменения в трудовых договорах, установить минимальную зарплату в размере 180 манатов и затем оформить эти изменения в электронной информационной системе по оповещению о трудовом договоре.

Министерство посредством этой системы будет строго следить за этим процессом. Те работодатели, которые не доведут размер минимальной заработной платы до 180 манатов, нарушат тем самым трудовое законодательство. В их отношении будут приняты соответствующие меры.