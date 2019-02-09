Еще одна услуга появилась в центрах DOST в Азербайджане

9 февраля 2019 18:53

Согласно указу Президента Ильхама Алиева, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу в целях совершенствования управления в сфере усыновления.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, среди мероприятий, отраженных в плане работы, также числится предоставление услуг в сфере усыновления в создающихся центрах DOST (устойчивого и оперативного социального обеспечения). Для оказания этих услуг в центрах будут работать социальные работники, передает Day.Az.

Предоставление услуг по усыновлению в рамках услуг центров DOST позволит прозрачно и оперативно организовать данные услуги.

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