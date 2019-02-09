В Шамахе началась реконструкция пострадавших от землетрясения домов - ФОТО

В Шамахе началась реконструкция аварийных домов, пострадавших в результате землетрясения. В связи с этим началось освобождение территорий, жители домов переселены в съемные квартиры.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти города, после визита Президента Ильхама Алиева в Шамаху 7 февраля, ознакомления с текущей ситуацией, встречи с местными жителями сразу же было начато исполнение поручений главы государства в направлении незамедлительного устранения последствий землетрясения.

Землетрясение, произошедшее пятого и шестого февраля послужило причиной разрушений в Шамахинском районе, в частности, в городе Шамаха, поселке Медресе, а также селах Энгехаран, Джабаны, Гаджылы, Сис и Галейбугурд. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и ИВ района работают в направлении определения нанесенного ущерба.

Сообщается, что созданная в связи с этим комиссия регистрирует обращения, а также продолжает работу по созданию безопасных условий для граждан, чьи дома в попали в аварийное состояние.

5-6 февраля на территории Азербайджана были зарегистрированы подземные толчки. Пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе. Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла. Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени. Пострадавшим в результате происшествия была оказана скорая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой, человеческих жертв нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)