В Азербайджане произошло землетрясение

9 февраля 2019 22:54

В Агсуинском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом в субботу сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в восьми километрах от Пиргулинской станции. Подземные толчки ощущались до трех баллов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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