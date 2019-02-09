В Азербайджане произошло землетрясение

В Агсуинском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом в субботу сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в восьми километрах от Пиргулинской станции. Подземные толчки ощущались до трех баллов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.