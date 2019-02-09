В Азербайджане произошло землетрясение
9 февраля 2019 22:54 403
В Агсуинском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом в субботу сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.
Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в восьми километрах от Пиргулинской станции. Подземные толчки ощущались до трех баллов.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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