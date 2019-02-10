Азербайджанское информационное агентство на элитном собрании мировых информационных агентств в Дубае

В воскресенье под патронажем вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министра, эмира Дубая Шейха Мохаммада бин Рашида аль-Мактума в Дубае приступает к своей работе VII Всемирный правительственный саммит (World Government Summit 2019).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в саммите принимают участие Папа Римский Франциск, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, главы государств и правительств ряда стран, министры, руководители и представители ведущих международных организаций, предприниматели.

От Азербайджана для участия в заседании руководителей авторитетных международных новостных агентств, организуемом в рамках саммита, приглашено руководство Агентства международной информации Trend. По итогам саммита мировые информационные агентства подпишут Хартию толерантности.

В рамках саммита руководители ведущих новостных агентств и крупных медиа-структур поделятся успешным опытом, рассмотрят повестку нынешнего и будущего развития медиа, обсудят новшества, происходящие в новостной отрасли.

На саммите планируется выступление эмира Дубая Шейха Мохаммада бин Рашида аль-Мактума на тему "7 трендов строительства городов будущего". Почти 600 всемирно известных докладчиков примут участие в более чем 200 интерактивных сессиях по жизненно важным секторам, которые будут определять будущее человечества - от изменения климата и фискальной политики до инноваций в сфере государственных услуг и постконфликтного социального примирения.

В этом году на World Government Summit будет проведено несколько сессий, посвященных прогнозированию мировой торговли.

Напомним, что Всемирный правительственный саммит впервые прошел в 2013 году и за последние шесть лет смог организовать целенаправленную платформу обсуждений, которая помогает правительствам разрабатывать свои идеи и инструменты, предвидеть будущие проблемы и находить наилучшие решения.