В Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11-е февраля.

Как сообщили Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром и ночью местами на полуострове ожидается изморось, будет дуть северный ветер, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов тепла, днем - 6-9 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 3-5 градусов тепла, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана 11-го февраля местами ожидается дождь, в горах - снег. Днем в основном будет без осадков, местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.