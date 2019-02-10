В воинских частях Азербайджана состоялась церемония принятия военной присяги

Cегодня в воинских частях и соединениях Министерства обороны состоялась церемония принятия военной присяги, передаёт Trend со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, сообщает Day.Az.

На церемониях, организованных во всех видах войск, в воинских частях и других подразделениях обеспечения в соответствии с ритуалом, Боевое знамя было вынесено на плац и после исполнения Государственного гимна церемония была объявлена открытой.

Затем молодые солдаты торжественно приняли военную присягу.

В церемониях военной присяги приняли участие командование воинских частей, члены семей шехидов, представители местных исполнительных властей и общественности, а также ветераны и родители солдат.