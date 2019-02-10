Как выглядела Шуша на рубеже XIX и XX веков - НЕИЗВЕСТНЫЕ ФОТО
10 февраля 2019 20:12 102
Азербайджанский город Шуша расположен в удивительном по богатству природы регионе.
Шуша как столица Нагорного Карабаха, как один из красивейших городов Азербайджана всегда привлекала внимание фотографов.
Все путешественники, побывавшие в азербайджанском городе Шуша, отмечали, что дома и постройки этого города удивительно красивы, разнообразны и экзотичны.
Видам природы Шуши посвящено много дореволюционных открыток рубежа XIX и XX веков.
В этой подборке - природа Шуши и ее жители. На сайте Azerhistory.com собрана одна из наиболее полных коллекций открыток с видом Шуши, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!