Как выглядела Шуша на рубеже XIX и XX веков - НЕИЗВЕСТНЫЕ ФОТО

10 февраля 2019 20:12

Азербайджанский город Шуша расположен в удивительном по богатству природы регионе.

Шуша как столица Нагорного Карабаха, как один из красивейших городов Азербайджана всегда привлекала внимание фотографов.

Все путешественники, побывавшие в азербайджанском городе Шуша, отмечали, что дома и постройки этого города удивительно красивы, разнообразны и экзотичны.

Видам природы Шуши посвящено много дореволюционных открыток рубежа XIX и XX веков.

В этой подборке - природа Шуши и ее жители. На сайте Azerhistory.com собрана одна из наиболее полных коллекций открыток с видом Шуши, передает Day.Az.

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