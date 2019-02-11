В Азербайджане в 2018 году были зарегестрированы сотни открытий

В прошлом году в Агентство интеллектуальной собственности поступила 171 заявка для оформления патента на открытия, 41 - полезные модели, 16 - международные заявки (РСТ) и 39 евразийских заявок для экспертизы объектов интеллектуальной собственности в установленном законодательством порядке и госрегистрации объектов интеллектуальной собственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал председатель правления агентства Кямран Иманов.

По его словам, в результате экспертизы заявок было направлено 20 уведомлений по евразийским заявкам, 14 - по РСТ, 145 уведомлений о положительном ответе, 53 запроса предварительной экспертизы, 5 уведомлений о приостановлении делопроизводства по заявкам, 2 уведомления об отказе рассмотрения, 14 уведомлений различного вида, проведено 182 поиска.