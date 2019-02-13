В Баку ищут человека на необычную должность - ФОТО
Недавно внимание пользователей соцсетей привлекло объявление о поиске работника на необычную должность "менеджера счастья" (Happiness Manager). Подобную вакансию выдвинула Step IT Academy в Баку.
"Мы ищем человека, который знает, что такое веселая жизнь и умеет ее организовать. Цели Happiness Manager: делать студенческую жизнь в Академии яркой и эмоциональной", - писали они.
Предполагается, что "менеджер счастья" будет организовывать события и мероприятия для студентов, их участие во внешних конкурсах и мероприятиях, отмечать праздники-даты, отвечать за оформление Академии (с вовлечением студентов), проводить опрос студентов о качестве обучения и студенческой жизни, также будет заниматься PR студентов.
"Менеджер счастья" должен запустить соревновательный дух и дух единства у студентов разных направлений. Например, айтишники не общаются с программистами, а те не общаются с дизайнерами, хотя все очень интересные ребята. Необходимо запустить конкурсы и мероприятия, которые позволили бы им общаться между собой. Это также позволит ребятам уметь общаться друг с другом, уметь рассказывать о себе, а это возможно, только если ты участвуешь в мероприятиях и конкурсах", - ответил за запрос Day.Az директор академии Алексей Слепцов..
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