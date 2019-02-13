Жители этого района Азербайджана смогут бесплатно обследоваться
По инициативе Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев и при организационной поддержке министерства здравоохранения 15 февраля в Бардинском районе будет проведена медицинская акция.
Как сообщили Trend в Госкомитете, цель акции - привлечение вынужденных переселенцев к всестороннему медицинскому обследованию по непосредственному месту проживания, передает Day.Az.
В медицинской акции, которая будет организована в построенном в районе поселке для вынужденных переселенцев, прием будет осуществлять бригада врачей Республиканской клинической больницы имени М.А.Миргасымова. Граждане будут обследованы высококвалифицированными врачами на безвозмездной основе, получат необходимую консультацию.
Планируется провести подобные акции и в других поселках, построенных на территории республики для вынужденных переселенцев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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