Девичья башня - в топ-5 самых романтичных мест СНГ
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых романтичных мест и достопримечательностей городов СНГ у туристов по результатам интернет-опроса, проведенного к Дню святого Валентина, 14 февраля, передает Day.Az.
Троицкое предместье в Минске, гора Кок-Тюбе в Алматы, монумент Байтерек в Астане, Девичья башня в Баку и Ташкентская телебашня вошли в первую пятерку самых романтичных мест в городах СНГ.
За Троицкое предместье как самое романтичное место в СНГ отдали 27% голосов, за Кок-Тюбе - 23%, за Байтерек - 20%, за Девичью башню - 15% и за Ташкентскую телебашню - 8%.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности мест и отзывов в интернете.
Топ-5 романтичных мест стран СНГ:
Троицкое предместье, Минск (Беларусь)
Кок Тобе, Алматы (Казахстан)
Байтерек, Астана (Казахстан)
Девичья башня, Баку (Азербайджан)
Ташкентская телебашня, Ташкент (Узбекистан)
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