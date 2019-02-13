Девичья башня - в топ-5 самых романтичных мест СНГ

13 февраля 2019 23:35

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых романтичных мест и достопримечательностей городов СНГ у туристов по результатам интернет-опроса, проведенного к Дню святого Валентина, 14 февраля, передает Day.Az.

Троицкое предместье в Минске, гора Кок-Тюбе в Алматы, монумент Байтерек в Астане, Девичья башня в Баку и Ташкентская телебашня вошли в первую пятерку самых романтичных мест в городах СНГ.

За Троицкое предместье как самое романтичное место в СНГ отдали 27% голосов, за Кок-Тюбе - 23%, за Байтерек - 20%, за Девичью башню - 15% и за Ташкентскую телебашню - 8%.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности мест и отзывов в интернете.

Топ-5 романтичных мест стран СНГ:

Троицкое предместье, Минск (Беларусь)
Кок Тобе, Алматы (Казахстан)
Байтерек, Астана (Казахстан)
Девичья башня, Баку (Азербайджан)
Ташкентская телебашня, Ташкент (Узбекистан)

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