Тяжелое ДТП в Агдаме, есть погибший

14 февраля 2019 07:15

В Агдамском районе на территории места под названием "Гара базар" произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, атвомобиль марки "ВАЗ-21011" столкнулся с трактором.

В результате происшествия тяжелые травмы получил пожилой водитель "ВАЗ" Гамид Азери. Раненый был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, из-за чрезмерного внутреннего кровотечения его спасти не удалось. 

По факту ведется расследование. 

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