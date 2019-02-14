Тяжелое ДТП в Агдаме, есть погибший

В Агдамском районе на территории места под названием "Гара базар" произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, атвомобиль марки "ВАЗ-21011" столкнулся с трактором.

В результате происшествия тяжелые травмы получил пожилой водитель "ВАЗ" Гамид Азери. Раненый был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, из-за чрезмерного внутреннего кровотечения его спасти не удалось.

По факту ведется расследование.