Тяжелое ДТП в Агдаме, есть погибший
14 февраля 2019 07:15 129
В Агдамском районе на территории места под названием "Гара базар" произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, атвомобиль марки "ВАЗ-21011" столкнулся с трактором.
В результате происшествия тяжелые травмы получил пожилой водитель "ВАЗ" Гамид Азери. Раненый был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, из-за чрезмерного внутреннего кровотечения его спасти не удалось.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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