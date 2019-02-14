ЧП в бакинском метро
14 февраля 2019 09:08 141
В графике движения поездов бакинского метрополитена возникла задержка.
Как сообщил Trend в четверг глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, проблемы появились в поезде на станции "Ичеришехер", передает Day.Az.
"На выезжавшем со станции поезде внезапно возникла проблема. В результате поезд выехал на 10 минут позже. Это привело к задержке в графике движения", - сказал он.
Мамедов добавил, что поезд, в котором возникли неполадки, был отправлен в депо.
В настоящее время поезда продолжают движение с интервалом в две минуты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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