ЧП в бакинском метро

В графике движения поездов бакинского метрополитена возникла задержка.

Как сообщил Trend в четверг глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, проблемы появились в поезде на станции "Ичеришехер", передает Day.Az.

"На выезжавшем со станции поезде внезапно возникла проблема. В результате поезд выехал на 10 минут позже. Это привело к задержке в графике движения", - сказал он.

Мамедов добавил, что поезд, в котором возникли неполадки, был отправлен в депо.

В настоящее время поезда продолжают движение с интервалом в две минуты.