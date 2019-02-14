К сведению желающих поступить в резидентуру
Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил прием документов в резидентуру на 2019/2020 учебный год.
Как сообщили Report из ГЭЦ, прием заявлений на участие осуществляется через интернет, передает Day.Az.
Для участия в экзамене кандидаты должны с 14 по 21 февраля создать "Личный кабинет" на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az и перечислить требуемую для подачи заявления сумму на счет (60 манатов). Посредством "Личного кабинета" кандидаты должны заполнить и подтвердить заявление для участия в экзамене.
Право приема в резидентуру имеют лица, получившие базовое (основное) высшее медицинское образование в Азербайджане или получившие высшее медицинское образование в зарубежных странах, если их специальность нострифицирована в порядке, установленном в сфере высшего медицинского образования.
Напомним, что вступительный экзамен проходит в два этапа в форме теста. Первый состоится 7 апреля, второй - 14 июля. На первом этапе проверяются знания кандидата по базовым предметам, на втором этапе - по специальным предметам.
Выбор специальностей осуществляется после оценки знаний по специальностям.
Полный текст экзаменационного объявления издан в журнале "Резидентура" №2.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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