Опасной продукции на рынках Азербайджана больше не будет

Производители пищевой продукции в Азербайджане будут обязаны отзывать свою продукцию с рынков, если в них обнаружатся опасные для здоровья вещества.

Об этом, как передает в четверг четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам советник председателя Агентства пищевой безопасности Эльхан Микаилов.

По словам Микаилова, подобная практика сегодня применяется производителями автомобилей.

"Для Азербайджана это, возможно, будет новшество. Основной механизм состоит в том, что на производителей будут возложены такие обязательства, что если они или агентство обнаружат факты несоответствия продукции требованиям, то она будет отозвана с рынка",- сказал Микаилов.