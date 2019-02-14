В Баку будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в отдельных местах временами морось, к ночи ожидаются дожди, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем - 7-10 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью 0-5, днем 6-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.