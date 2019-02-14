Сколько тратят азербайджанцы в месяц? - ЦИФРЫ

В 2018 году Индекс потребительского доверия в Азербайджане вырос в 8,5 раз по сравнению с показателем предшествовавшего года. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на "Обзор денежной политики" Центрального банка страны (ЦБА).

Как отмечает ЦБА, индекс был рассчитан в декабре прошлого года на основе результатов опроса "Финансовое поведение и намерения домохозяйств".

Анализы показывают, что рост индекса связан с повышением ожиданий домохозяйств касательно своего финансового положения, а также со снижением ожиданий по безработице.

Согласно отчету, номинальные доходы населения в прошлом году выросли на 9,3 процента, до 53,7 миллиарда манатов. Доходы на душу населения выросли на 8,2 процента, составив 5 467,4 маната. Доходы, оставшиеся в распоряжении населения, составили 49,6 миллиарда манатов (рост на 9,4 процента).

При этом, потребительские расходы в 2018 годы выросли на 3,7 процента в реальном выражении и составили 47,8 миллиарда манатов. 96 процентов продукции, которая продавалась в хозяйствующих субъектах страны, была произведена частными компаниями. В свою очередь, 50,2 процента этой продукции пришлись на продукцию, произведенную индивидуальными предпринимателями.

В отчетный период каждый потребитель в среднем тратил 405,3 маната в месяц, что на 17,4 маната больше показателя предшествовавшего года.

Как отмечается, потребители потратили 50,3 процента своих средств на напитки, пищевую и табачную продукцию. Расходы на эту категорию товаров выросли на 2,5 процента. Расходы на непродовольственные товары выросли на 3,4 процента, одежду, продукцию прядильной промышленности и обувь - на 3,5 процента, электротовары и мебель - на 3,1 процента, телекоммуникацию и компьютерное оборудование - на 2,8 процента, другую непродовольственную продукцию - на 3,9 процента.

На продовольственную продукцию потребители в среднем тратили в месяц 158,2 маната. Еще около 156,6 маната в месяц расходовались на непродовольственную продукцию.