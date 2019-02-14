В Азербайджане появится полигон для дрифта - ВИДЕО

Первый в Азербайджане ООО "Учебно-тренировочный транспортный центр", принадлежащий Государственной службе автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, приступил к организации уроков езды в экстремальных условиях для повышения профессионализма, знаний и способностей водителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова. В рамках международного обмена опытом на церемонии открытия участвовали исполнительный директор турецкой Академии вождения, ведущий специалист, почетный транспортный инспектор Четин Боюкчинар и профессиональные инструкторы академии.

Открыв мероприятие вступительным словом, директор ООО "Учебно-тренировочный транспортный центр" Айдын Агаев рассказал, что на основе требований, вытекающих из Хартии качества Международного транспортного форума, в центре будет проводиться большое количество тренингов с участием профессионального состава.

Отметим, что на уроки приглашаются водители старше 19 лет. Участникам, прошедшим курсы по соответствующей программе, будут вручены сертификаты.