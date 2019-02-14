В Баку реконструируют эти дороги - ФОТО - ВИДЕО

В пяти поселках Бинагадинского района Баку - Бинагади, Расулзаде, Баладжары, Сулутепе и 28 Мая будет реконструировано около 15 улиц и внутриквартальных дорог. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Cогласно сообщению, работы проводятся на четырех дорогах в пос. Бинагади, пяти улицах и внутриквартальных дорогах в пос. Расулзаде, четырех улицах в пос. Баладжары, а также на дороге в жилой массив "1 Мая".

В настоящий момент идут ремонтные работы на 1-й, 2-й и 3-й Промысловой улицах пос. Бинагади, улицах Захида Гамбарова, Айдынбекова, Махира Гадимова, Кероглу и других в пос. Расулзаде, улицах Ашуга Шамшира, Гафура Мамедова, Хагани и Худадатбека Меликасланова и других дорогах в пос. Баладжары.

По мере завершения работ на перечисленных улицах будут осуществлены ремонтно-восстановительные работы и на других, нуждающихся в ремонте дорогах.

В ближайшие дни также начнется реконструкция дороги в пос. "28 Мая".