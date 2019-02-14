В Баку задежали наркодилеров - ФОТО

В результате проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Бинагадинского района города Баку оперативно-розыскных мероприятий были выявлены лица, занимающиеся незаконным оборотом и куплей-продажей наркотических средств.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД, в ходе операции, проведенной на основе поступившей информации, был задержан подозреваемый в совершении указанных преступлений житель города Баку, ранее судимый Сакит Мирзоев. В ходе осмотра у него было найдено и изъято 11 свертков героина. В ходе расследования также был задержан и передан следствию ранее судимый житель столицы Вахид Гасанов, который приходится родственником Мирзоеву и подозревается в продаже ему наркотических средств. У Гасанова также был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства героин, передает Day.Az.

Экспертиза установила, что вес, изъятых у Мирзоева наркотических средств составляет 50 граммов, у Гасанова - один килограмм 50 граммов.

Отметим, что у Гасанова были также обнаружены и изъяты электронные весы.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Решением суда Бинагадинского района в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.