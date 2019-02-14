В Баку проводятся подготовительные работы в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида в парке в Хатаинском районе Баку, где расположен памятник "Плач матери", начаты подготовительные работы.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата Исполнительной власти (ИВ) Хатаинского района города Баку Панах Иманов. Он сказал, что согласно плану мероприятий, ведутся работы по благоустройству и реконструкции.

"В парке, где установлен мемориал в память о жертвах Ходжалинского геноцида "Плачь матери", протяженностью примерно 1000 и шириной 25 метров, ведется ряд работ. Вместо засохших растений и кустов были посажены 300 новых. Также были установлены фотобаннеры о Ходжалинском геноциде, устраняются проблемы с освещением", - сказал Иманов.

Иманов отметил, что с целью обеспечения свободного передвижения людей, которые придут почтить память жертв геноцида, ведутся работы по благоустройству и вокруг парка.

"Подготовительные мероприятия проводятся на улицах Юсифа Сафарова, Афияддина Джалилова и Наджафгулу Рагимова. Школьники и несколько работников управления уже начали посещать памятник. Завершить работы по благоустройству и реконструкции планируется к 23-24 февраля", - заявил Иманов.

Отметим, что посвященный Ходжалинскому геноциду памятник "Плач матери" был установлен в 1993 году. Ежегодно 26 февраля в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида памятник посещают тысячи людей.