В Азербайджане появятся новые детские реабилитационные центры

В регионах Азербайджана будут созданы новые детские реабилитационные центры.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в соответствии с успешной социальной политикой Президента Ильхама Алиева, инфраструктура для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья регулярно совершенствуется, передает Day.Az.

В Детском реабилитационном центре министерства труда и социальной защиты населения и Государственном реабилитационном учреждении для детей, нуждающихся в особой заботе, созданы современные условия для реабилитации. В течение года в этих центрах получают реабилитационные услуги более 3500 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В то же время, по поручению главы государства, министерство планирует расширить реабилитационную инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями в регионах республики.

С этой целью в текущем году планируется начать строительства детских реабилитационных центров в Шамкирском и Габалинском районах, а в 2020 году - в Губинском, Масаллинском, Агджбединском, Хачмазском, Лянкяранском районах.

Создание новых детских реабилитационных учреждений в регионах Азербайджана сыграет важную роль в повышении возможностей по реабилитации детей с ограниченными возможностями в регионах, а также предотвращению развития среди них подобных заболеваний.