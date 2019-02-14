Bakcell и ENGINET провели семинары по случаю «Дня безопасного интернета»

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell и первый FTTH провайдер в Азербайджане компания ENGINET провели очередные семинары посвященные "Дню безопасного интернета" и "Дню защиты персональных данных". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этот раз, просветительные семинары посвященные методам "безопасного использования Интернета" были организован для учащихся и педагогического состава школы "Dünya Məktəbi" университета Хазар и лицея "Hədəf". Семинары проводились в рамках проекта "Безопасный интернет", реализуемого при поддержке министерства образования Азербайджана. Во время сессий, детям была предоставлена информация о важной роли Интернета в процессе обучения, а также потенциально опасном контенте. Также, школьники были ознакомлены с правилами безопасного использования интернета и получили подробную информацию о "Безопасных интернет-пакетах", разработанных совместно Bakcell и ENGINET.

Отметим что компания Bakcell, помогает обеспечить безопасное использование интернета детьми, при помощи услуги "Безопасный интернет", представленной несколько лет назад, и теперь доступной также и в сети 4G оператора. Благодаря этим пакетам, а также услуге фильтрации интернета от ENGINET, абоненты Bakcell имеют возможность защитить своих детей от вредоносного и нежелательного интернет-контента.

Более подробную информацию о безопасных пакетах можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/internet-safe-internet