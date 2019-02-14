Азербайджан поднимает стипендии десяткам тысяч студентов

14 февраля 2019 20:51

Благодаря распоряжениям Президента Ильхама Алиева усилится социальная защита примерно 110 тысяч учащихся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором министерства образования по связям с общественностью Джасарат Валехов.

По его словам, за счет средств государственного бюджета с первого марта 2019 года стипендии в среднем увеличатся примерно на 20 процентов.

Напомним, то сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения об усовершенствовании системы стипендий, о повышении стипендий студентам и докторантам и о повышении президентской стипендии студентам вузов страны.

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