Азербайджан поднимает стипендии десяткам тысяч студентов
14 февраля 2019 20:51 174
Благодаря распоряжениям Президента Ильхама Алиева усилится социальная защита примерно 110 тысяч учащихся.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором министерства образования по связям с общественностью Джасарат Валехов.
По его словам, за счет средств государственного бюджета с первого марта 2019 года стипендии в среднем увеличатся примерно на 20 процентов.
Напомним, то сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения об усовершенствовании системы стипендий, о повышении стипендий студентам и докторантам и о повышении президентской стипендии студентам вузов страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!