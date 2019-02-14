Сколько денег потратили бакинцы на спиртное и сигареты?

По сравнению с 2017 в 2018 году тоговый оборот в Баку увеличился на 3,8 процента и достиг 20 миллардов 797,3 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, алкогольных напитков и табачной продукции выросла на 3,4 процента и составила 10 миллиардов 74,7 миллиона манатов, объем проданных непродовольственных товаров вырос на 4,2 процента и составил 10 миллиардов 722,6 миллиона манатов.

23,6 процента проданной продовольственной продукции принадлежало предприятиям со статусом юридического лица, 64 процента - частным предпринимателям.

В отчетный год в розничной торговой сети в электронной форме было продана продукции на 36,6 миллиона манатов, что по сравнению с прошлым годом меньше на 20,4 процента. Этим методом продажи была реализована непродольственная продукция.