Азербайджан унифицирует социальные пособия

В настоящее время в Азербайджане разрабатывается комплексный подход, связанный с унификацией пособий.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, из-за большого количества социальных пособий возникла необходимость в их унификации.

"В настоящее время насчитывается порядка 80 видов социальных пособий, и это достаточно большой показатель. При этом сроки выдачи некоторых из них уже закончились, поэтому нужен комплексный и грамотный подход в этом вопросе, учитывая, что определенная категория граждан осталась в стороне от этого процесса", - сказал Бабаев.

Министр отметил, важность концептуального подхода в этом вопросе, подчеркнув, что получателями социального пособия в стране являются 500 тысяч граждан Азербайджана.

"Сейчас мы активно работаем совместно с международными экспертами и представителями Азиатского банка развития и Всемирного банка в этом направлении, и планируем принятие итогового документа после того, как будет внесена ясность во все вопросы, которые представляют собой принципиальную важность", - сказал министр.

Бабаев отметил, что министерство труда и соцзащиты работает над механизмом повышения размеров социальных пособий, в рамках указа главы государства.