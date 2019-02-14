На пробных экзаменах в Азербайджане выявлены нарушения

На пробных экзаменах Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), прошедших десятого февраля, четыре человека пытались сдать экзамены вместо других абитуриентов.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, на пробных экзаменах, которые были проведены десятого февраля в соответствии с моделью второго этапа приемных экзаменов в вузы, на входе в некоторые экзаменационные здания в городах Баку и Гянджа с целью уточнения личности участников экзамена были использованы програмно-технические средства, основывающиеся на технологии "Face Recognition" (распознование лица), передает Day.Az.

Главная цель применения новой технологии - организация более быстрого пропуска абитуриентов в здание, где проводится экзамен, и предотвращение входа в здание другого лица вместо абитуриента.

Несмотря на то, что прошедший десятого февраля экзамен был пробным, было установлено, что четыре человека пытались сдать экзамен вместо других. До сведения абитуриентов и их родителей доводится, что с помощью указанных технологий подобные случаи легко раскрываются. Во время входа на экзамен програмно-техническое устройство сравнивает снятое на камеру изображение участника экзамена с его фотографией в базе, а также оповещает о том, относятся ли эти изображения к одному и тому же человеку.

В 2018 году подобный случай, когда на вступительных экзаменах другой человек пытался войти в экзаменационное здание вместо абитуриента, также имел место. О подобных случаях сообщается в соответстсвующие органы для дачи в дальнейшем правовой оценки. В связи с этими фактами правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Участники экзаменов и их родители должны быть внимательными в таких вопросах, ни в коем случае не допускать нарушения закона.