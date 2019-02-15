Крупная перестрелка в кафе азербайджанца в Москве, задержаны десятки человек - ФОТО - ВИДЕО

На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, правоохранители задержали 20 человек.

Инцидент произошел в ресторане "Неолит" 14 февраля в 23:00 в районе Печатники, по улице Курьянова, дом 28.

Отметим, что ресторан принадлежит азербайджанцу Яшару Алиеву.

По случаю Дня святого Валентина в ресторане было много клиентов. Группа чеченцев ворвалась в ресторан и заставили всех посетителей выйти на улицу, после с ножами и травматическом пистолетом вошли во внутрь. В драке принимали участие около 70-100 человек.

После перестрелки и массовой драки чеченцы скрылись с места происшествия. Преступники увезли с собой записи с камер наблюдения.

"После инцидента в ресторане в районе произошла еще одна перестрелка. Азербайджанцы на машинах их преследовали", - рассказал очевидец инцидента Насими Мамедалиев. По его словам, имуществу азербайджанцев нанес серьезный ущерб.

По информации свидетелей, владелец ресторана Яшар Алиев получил ранения. Местные жители услышали около 50 выстрелов.

Как рассказали сотрудники ресторана, у злоумышленников была цель напасть на владельца ресторана Яшара Алиева.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

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