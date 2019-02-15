В Москве расстреляли азербайджанца - ФОТО
15 февраля 2019 09:43 63
В Москве убит выходец из Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, полиция разыскивает автомобиль из которого, по предварительным данным, был застрелен мужчина, и тех кто был в этом авто.
По имеющейся информации, в районе дома № 6 к. 1 по Самаркандскому бульвару из автомобиля BMW X6 неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли мужчину. Все произошло около часа ночи 15 февраля. Расстрелянный - уроженец Азербайджана около 45 лет - скончался.
В настоящее время правоохранители разыскивают автомобиль, на котором скрылись убийцы, а также проверяют возможную связь инцидента с массовой дракой со стрельбой между выходцами из Чечни и Азербайджана, произошедшей накануне, 14 февраля, в московском районе Печатники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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