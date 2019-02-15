Вот почему произошла бойня в кафе азербайджанца в Москве - ВИДЕО
Очевидец рассказал о том, что послужило причиной массовой драки со стрельбой, произошедшей в кафе на юго-востоке Москвы в среду, 14 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на Пятый канал.
По словам молодого человека, некоторое время назад один из представителей Чечни в словесной перепалке нанес оскорбление выходцу из Азербайджана. Позже его соотечественники нашли и побили оскорблявшего.
Как полагает очевидец, драка со стрельбой стала неким актом возмездия возмущенных чеченцев.
По его словам, группа молодых людей чеченской национальности, численностью около 100 человек, приехали в кафе, принадлежавшее азербайджанцу, попросили представительниц женского пола покинуть заведение и начали массовое побоище с применением травматического оружия.
Посетители кафе вызвали полицию, которая задержала 20 самых активных участников инцидента.
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