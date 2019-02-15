В Азербайджане пройдут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 17 февраля проведет выпускной экзамен для учащихся последних классов заведений первичного специального профобразования 23 городов и районов Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

В это день экзамен будут сдавать 3432 учащихся.

Пропускной экзаменационный лист можно распечатать в интернете.

Экзамен начнется в 11:00. Допуск в здания, где будет проходить экзамен, завершится в 10:45. В ходе экзамена учащимся предстоит решить 85 заданий по языку обучения, математике и иностранному языку.

Приходя на экзамен, необходимо иметь при себе пропускной экзаменационный лист, оригинал документа, подтверждающего личность: граждане Азербайджана, включая тех, кому нет 16 лет, - удостоверение личности; иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой; иностранцы, получившие статус беженца, и члены из семьи - удостоверение беженца.

Учащиеся, не имеющие фотографии на удостоверении личности, вместе с другими документами, должны принести справку с фотографией 3х4 см, выданную и заверенную печатью учебного заведения.

В некоторых зданиях, где будет проходить экзамен, при входе будут использоваться программно-технические средства "Face Recognition" для уточнения личности участков экзамена. Применение этой технологии нацелено на ускорение пропускного режима в здания, где будет проходить экзамен, пресечение на вход в здание других лиц вместо тех, кто прошел регистрацию.

По завершению экзамена участники должны сдать вопросник и лист с ответами контролеру.

Для проведения экзамена выделено 25 зданий.