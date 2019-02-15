За минуту до страшного ДТП в Баку - ВИДЕО

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, предшествующий произошедшему сегодня тяжелому дорожно-транспортному происшествию.

Как сообщает BAKU.WS, до инцидента на пересечении проспектов Бабека и Гейдара Алиева автомобиль "Тойота" двигался на большой скорости, передает Day.Az.

Распространенные кадры сняты на видеорегистратор движущегося в это время рядом автомобиля. Автомобиль марки "Тойота" столкнулся с автобусом "BakuBus". В ходе ДТП водитель "Тойоты" скончался на месте. Водитель и пассажир автобуса не пострадали.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель легкового автомобиля из-за большой скорости не справился с управлением и въехал в автобус.

Отметим, сегодня утром автомобиль на улице Юсифа Сафарова произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль марки "Тойота" врезался в маршрутный автобус "BakuBus" с государственным знаком 99-JX-198. Водитель "Тойота" скончался на месте.

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