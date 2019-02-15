Автобус с азербайджанцами попал в ДТП в России, есть пострадавшие
15 февраля 2019 12:01 216
14 февраля в Петровском районе Саратовской области 3 человека пострадали в результате съезда фургона "Мерседес" в кювет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, все они являются гражданами Азербайджана.
По данным УГИБДД, около 3.45 на 525-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов 51-летний водитель автомашины "Mercedes-Benz Sprinter 212D" не справился с управлением в пути следования. Автомобиль занесло, и он съехал с проезжей части в кювет.
В результате пострадали три пассажира иномарки: 38-летний мужчина, а также две женщины 51 год и 61 год. Первых двух госпитализировали, а старшей из пострадавших назначили амбулаторное лечение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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