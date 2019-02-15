Автобус с азербайджанцами попал в ДТП в России, есть пострадавшие

14 февраля в Петровском районе Саратовской области 3 человека пострадали в результате съезда фургона "Мерседес" в кювет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, все они являются гражданами Азербайджана.

По данным УГИБДД, около 3.45 на 525-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов 51-летний водитель автомашины "Mercedes-Benz Sprinter 212D" не справился с управлением в пути следования. Автомобиль занесло, и он съехал с проезжей части в кювет.

В результате пострадали три пассажира иномарки: 38-летний мужчина, а также две женщины 51 год и 61 год. Первых двух госпитализировали, а старшей из пострадавших назначили амбулаторное лечение.