Страшный пожар в Баку, есть погибший

15 февраля 2019 12:10

В бане "Тезебей", расположенной на Насиминском районе Баку произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Report.

Сообщается, что в результате пожара погиб охранник заведения 68-летний Музаффар Гасаналиев.

По факту ведется расследование.

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