Страшный пожар в Баку, есть погибший
15 февраля 2019 12:10 874
В бане "Тезебей", расположенной на Насиминском районе Баку произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Report.
Сообщается, что в результате пожара погиб охранник заведения 68-летний Музаффар Гасаналиев.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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