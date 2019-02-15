Азербайджан выделит студентам десятки миллионов манатов

Сумма дополнительного финансирования в рамках распоряжений Президента Азербайджана об усовершенствовании системы стипендий в вузах составляет 25 миллионов манатов. Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на пресс-конференции, посвященной указанным распоряжениям главы государства, сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По распоряжению "О дополнительных мерах по усовершенствованию системы стипендий в вузах", с первого марта 2019 года в вузах количество стипендиальных мест, финансируемых за счет государства на основании показателей успеваемости, увеличится на 16 000 единиц, и соотношение числа студентов, получающих стипендию, к общему числу студентов в 2019/2020 учебном году будет доведено с нынешнего 31 процента до 45 процентов, а, начиная с 2020/2021 учебного года - до уровня не менее 50 процентов. Этим распоряжением число стипендиальных мест, финансируемых за счет государства на основании показателей успеваемости, с 1 марта 2019 года увеличится на 30 процентов, что, в свою очередь, усилит государственную заботу в сфере подготовки высокоспециализированных, профессиональных кадров в стране, создаст дополнительные возможности для получения стипендий студентов, продемонстрировавших показатели успеваемости.

По изменению, внесенному в законодательство в 2016 году, выплата стипендий касается не только студентов, обучающихся на основании государственного заказа, но и студентов, обучающихся на платной основе, с учетом показателя общей средней успеваемости и академических успехов по предметам.