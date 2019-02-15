Душераздирающие кадры в эфире ATV: увидев дочь, мать потеряла сознание - ВИДЕО

15 февраля 2019 13:36

В эфире транслируемой на канале ATV передачи "BizimləSən" были показаны душераздирающие кадры.

Как сообщает BAKU.WS, увидев свою дочь после долгой разлуки, мать потеряла сознание, передает Day.Az.

Сотрудники программы привели в чувства женщину, после чего она обняла свою дочь.

Слезы матери и дочери растрогали гостей и зрителей передачи.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Душераздирающие кадры в эфире ATV: увидев дочь, мать потеряла сознание

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az