Душераздирающие кадры в эфире ATV: увидев дочь, мать потеряла сознание - ВИДЕО
15 февраля 2019 13:36 507
В эфире транслируемой на канале ATV передачи "BizimləSən" были показаны душераздирающие кадры.
Как сообщает BAKU.WS, увидев свою дочь после долгой разлуки, мать потеряла сознание, передает Day.Az.
Сотрудники программы привели в чувства женщину, после чего она обняла свою дочь.
Слезы матери и дочери растрогали гостей и зрителей передачи.
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