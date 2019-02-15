Душераздирающие кадры в эфире ATV: увидев дочь, мать потеряла сознание - ВИДЕО

В эфире транслируемой на канале ATV передачи "BizimləSən" были показаны душераздирающие кадры.



Как сообщает BAKU.WS, увидев свою дочь после долгой разлуки, мать потеряла сознание, передает Day.Az.



Сотрудники программы привели в чувства женщину, после чего она обняла свою дочь.



Слезы матери и дочери растрогали гостей и зрителей передачи.

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