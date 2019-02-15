В Баку пойдет сильный дождь
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами сильные, северо-западный ветер ночью и утром усилится, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 5-7 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 80-90 процентов.
В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами сильный. Днем осадки прекратятся, в отдельных местах туман, порывистый западный ветер.
Ночью - 0-5, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.
Как сообщали ранее синоптики, в ночь с 15 на 16 февраля и до утра воскресенья в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые местами могут принять интенсивный характер.
Скорость северо-западного ветра временами будет усиливаться до 15-20 м/с.
В районах Азербайджана с сегодняшнего вечера и до полудня воскресенья ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра временами будет усиливаться до 18-23 м/с.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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