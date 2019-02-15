В Баку пойдет сильный дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами сильные, северо-западный ветер ночью и утром усилится, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами сильный. Днем осадки прекратятся, в отдельных местах туман, порывистый западный ветер.

Ночью - 0-5, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

Как сообщали ранее синоптики, в ночь с 15 на 16 февраля и до утра воскресенья в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые местами могут принять интенсивный характер.

Скорость северо-западного ветра временами будет усиливаться до 15-20 м/с.

В районах Азербайджана с сегодняшнего вечера и до полудня воскресенья ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра временами будет усиливаться до 18-23 м/с.