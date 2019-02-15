В Баку отремонтируют эту дорогу - ФОТО - ВИДЕО

Начались работы по реконструкции 11-километрового участка автодороги Ходжагасан-Локбатан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.

Как говорится в сообщении, эта дорога, которая берет свое начало с пересечения автотрассы Баку-Губа-госграница России с автомагистралью Баку-Шамахы-Евлах, считающимися двумя важными автомагистралями Азербайджана, проходит через Бинагадинский и Гарадагский районы, считаясь ключевой транспортной артерией столицы.

Дорога нуждалась в серьезном капитальном ремонте, периодически возникали проблемы, поэтому во всей дороге осуществляются ремонтно-строительные работы, в рамках которых на территории более 180 тысяч квадратных метров будет создана современная дорожная инфраструктура.