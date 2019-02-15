В БВШН начинаются очередные занятия по курсу «Бизнес-образование для инженеров»

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча, посвященная приему новых групп слушателей курса "Бизнес-образование для инженеров" - совместного проекта БВШН и компании BP, сообщает Day.Az.

Выступая на встрече, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что проект нацелен на то, чтобы помочь молодым специалистам приобрести, в дополнение к инженерному образованию, навыки в области менеджмента и ведения бизнеса. Он подчеркнул, что новые знания и опыт будут иметь важное значение для их профессионального и карьерного роста.

Координатор проекта со стороны БВШН Ляман Гусейнова рассказала о деятельности вуза, правилах участия в проекте, предметах, которые предстоит изучать студентам, и организации занятий. Преподаватель модуля "Навыки ведения переговоров", менеджер программ Высшей школы Наргиз Таривердиева остановилась на модулях обучения, которые охватывают такие темы, как навыки коммуникации и проведения презентаций; управление проектами; тайм-менеджмент (рациональное и эффективное использование рабочего времени) и эффективность; лидерство; управление рисками; основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат; основы управления персоналом.

Затем была организована экскурсия по кампусу БВШН, во время которой слушатели курса ознакомились с условиями, созданными для учебы, отдыха и проживания студентов.

Программа курса "Бизнес-образование для инженеров", рассчитанная на два месяца обучения, разработана опытными специалистами из разных компаний. Занятия по каждому из восьми модулей ведутся по двум учебным пособиям - с теоретическим материалом и практическими заданиями. Слушателями курса стали более 100 студентов БВШН, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджано-французского университета UFAZ, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства и Университета Хазар.