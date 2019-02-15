В Азербайджане предложено наказывать некоторых мулл

В Кодексе об административных правонарушениях Азербайджана необходимо установить ответственность для мулл, проводящих обряд религиозного бракосочетания без наличия документа об официальном браке.

Об этом в пятницу сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, во всех мечетях Азербайджана от лиц, вступающих в религиозный брак, требуется наличие документа об официальном браке, выданного отделениями государственной регистрации актов гражданского состояния минюста.

Гусейнова сказала, что согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа, также запрещено заключать религиозный брак до заключения официального.

"Однако, наряду с этим, мы видим, что, несмотря на то, что множество пар не заключили официальный брак, они состоят в религиозном браке. Конечно, защита прав таких семей в определенной степени затрудняется. В частности, затрудняется защита прав девушек, вступивших в ранний брак. Поэтому появляется необходимость в установлении в Кодексе об административных правонарушениях ответственности для мулл, проводящих обряд бракосочетания без наличия документа об официальном браке", - добавила Гусейнова.