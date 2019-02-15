Повышение стипендий усилит интерес к науке и образованию в Азербайджане

В Азербайджане государственная забота о лицах, работающих в научных, образовательных, научно-образовательных учреждениях, всегда была приоритетом, и глава государства всегда усиливает социальную защиту людей из этой категории. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что подписанные Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения имеют важное значение с точки зрения повышения стипендий в научных учреждениях и вузах: "В соответствии с этими документами будут повышены стипендии докторантов, студентов, обучающихся в вузах, ссузах, а также на магистерском уровне Национальной академии наук Азербайджана. Предусмотрено повышение стипендий всех студентов с хорошими показателями успеваемости, независимо от того, обучаются ли они за государственный счет или на платной основе. Так, существенное повышение стипендий докторантов по подготовке доктора наук до 300 манатов, докторантов по подготовке доктора философии - до 180 манатов, а также студентов с высокими академическими показателями усилит интерес к науке и образованию, внесет свой важный вклад в развитие науки и образования в стране".

Гусейнов отметил, что согласно распоряжению главы государства о совершенствовании стипендиальной системы вузов, с первого марта 2019 года в вузах количество стипендиальных мест, финансируемых за счет государства на основании показателей успеваемости, увеличится на 16 000 единиц. Благодаря этому соотношение числа студентов, получающих стипендию, к общему числу студентов в 2019/2020 учебном году будет доведено с нынешнего 31 процента до 45 процентов, а, начиная с 2020/2021 учебного года - до уровня не менее 50 процентов".

В заключение он добавил, что еще одним примером высокого внимания к образованию стало подписание главой государства указа о повышении президентской стипендии: "Согласно указу, сумма президентской стипендии для студентов, показавших самый высокий результат на приемных экзаменах в вузы, повышена со 185 до 210 манатов. Это значит, что при поступлении в вузы вырастет конкуренция для достижения более высоких результатов, и, в целом, будет повышен интерес к высшему образованию".