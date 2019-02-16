Министр Чечни прокомментировал инцидент с азербайджанцами в Москве

Относительно инцидента, произошедшего между азербайджанцами и чеченцами в московском кафе "Неолит" высказалась и чеченская сторона в лице министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Руководство Чеченской Республики знает об инциденте, наши представители разбираются в подробностях конфликта и ищут зачинщиков разборки", - сообщил Джамбулат Умаров.

Напомним, 14 февраля у кафе "Неолит" в Москве произошла стрельба. Подоспевшая на место происшествия полиция задержала 18 участников потасовки. Предположительно в драке принимали участие и выходцы из Чечни.

По сообщениям очевидцев, толпа ворвалась в заведение вечером.