Грузия экстрадирует в Азербайджан подозреваемого в мошенничестве и контрабанде

Задержано лицо, объявленное Азербайджаном в международный розыск по линии "Интерпола".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 35-летний Рамиз Рустамов, разыскиваемый по статьям 178 (мошенничество), 206 (контрабанда) и 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), был задержан в Грузии.

Ведутся работы по его экстрадиции в Азербайджан.