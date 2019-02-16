Грузия экстрадирует в Азербайджан подозреваемого в мошенничестве и контрабанде

16 февраля 2019 09:57

Задержано лицо, объявленное Азербайджаном в международный розыск по линии "Интерпола".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 35-летний Рамиз Рустамов, разыскиваемый по статьям 178 (мошенничество), 206 (контрабанда) и 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), был задержан в Грузии.

Ведутся работы по его экстрадиции в Азербайджан.

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