Женщины попытались провести золотые изделия в Азербайджан в чулках - ФОТО

В следственно-оперативное управление Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета поступила информация о незаконной ввозе в страну золотых изделий двумя прибывающими рейсом Стамбул-Баку гражданками Азербайджана.

Как сообщили Report в комитете, при прохождении таможенного контроля эти лица сообщили, что не имеют при себе ничего, что подлежит таможенному декларированию, передает Day.Az.

До проведения личного досмотра одной из пассажирок предложили представить скрытые и незадекларированные золотые изделия. После этого одна из пассажирок представила 2 золотых браслета, 1 золотой комплект из кольца и серег, другая пассажирка - 1 пару золотых сережек, 1 золотой браслет, 1 золотой кулон.

Позже был произведет досмотр каждой из них. В результате в чулках одной из них были обнаружены скрытые от таможни 1 пара золотых сережек, 1 золотой комплект из серег и кольца, в заколке на голове были спрятаны 3 пары золотых серег, 3 золотых кольца, 2 золотых комплекта из серег, кольца и кулона, 1 золотой комплект из кольца и серег, 1 комплект золотых серег и ожерелья, в сумке второй пассажирки были обнаружены 1 золотой комплект из серег и кольца и 1 золотой кулон.

Общий вес обнаруженных драгоценностей составил 272 грамма.

По факту ведется расследование.