Россия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в похищении

Находившийся в розыске в Азербайджане был задержан в России.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции на транспорте и Абшеронского районного управления полиции, в российском городе Санкт-Петербург был задержан разыскиваемый по статьям 120 (умышленное убийство), 144 (похищение человека) и 182 (вымогательство) Б.Гахрамани и экстрадирован в Азербайджан, передает Day.Az.