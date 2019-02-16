Россия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в похищении
16 февраля 2019 12:34 182
Находившийся в розыске в Азербайджане был задержан в России.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции на транспорте и Абшеронского районного управления полиции, в российском городе Санкт-Петербург был задержан разыскиваемый по статьям 120 (умышленное убийство), 144 (похищение человека) и 182 (вымогательство) Б.Гахрамани и экстрадирован в Азербайджан, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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