Осадки в Баку не превысили месячную норму

Со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра в Баку и на Абшеронском полуострове выпало девять миллиметров осадков, что составило 41 процент от месячной нормы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Лянкяран-Астаринской зоне выпало 30 миллиметров осадков (32 процента месячной нормы), в низменных районах 23 миллиметра (85 процентов месячной нормы), на Большом Кавказе - семь миллиметров, Малом Кавказе - шесть миллиметров.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 18 сантиметров, Лерике - 15 сантиметров, Ярдымлы - 10 сантиметров, Шахдаге - семь сантиметров, Дашкесане, Гекгеле, Халтане - пять сантиметров, Алтыагадже - четыре сантиметра, Сарыбаше, Грызе - три сантиметра, Кишчае, Хыналыге - два сантиметра, Маразе, Гусаре - один сантиметр.

Напомним, что за указанный период в республике была нестабильная погода, временами шел дождь, в горных и предгорных районах выпал снег, местами сильный.